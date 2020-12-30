Том Круз построит киностудию на месте военной базы – СМИ

София Ковнир Люди 09:18, 30.12.2020 Обновлено: 10:19, 30.12.2020

Звезда Голливуда Том Круз приступил к строительству собственной киностудии на месте секретной военной базы. Она будет находиться в Великобритании.

Так, актер планирует снимать там фильмы, чтобы пандемия коронавируса никого не коснулась. Об этом сообщает издание The Sun.

Как стало известно, под киностудию переоборудуют помещение под названием Лонгкросс, которое ранее было конструкторским танковым бюро. Место находится в районе Ливсден, в графстве Суррей.

Стоит отметить, что с помощью новой киностудии Круз планирует закончить съемки нашумевшего фильма "Миссия невыполнима".

Том Круз на съемках фильма
Instagram Круза

  • Напомним, Том Круз – американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Оскар".

  • Вершиной его актерского мастерства считается работа в драме "Магнолия", отмеченная множеством наград.

Американский актер Том Круз
Instagram Круза

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