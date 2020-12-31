Том Хэнкс кардинально сменил имидж ради роли в новом фильме. Видео

Известный американский актер 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в фильме База Лурмана "Элвис". Знаменитость сам не ожидал, что ему придется решиться на такой серьезный шаг.

Так, новую прическу актер показал в "Шоу Грэма Нортона" на YouTube-канале. Сначала Хэнкс прятал лысину под кепкой, а позже на несколько секунд снял ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал кинозвезда, чтобы сыграть полковника Тома Паркера – ему пришлось побриться налысо.

После того, как актер показал свой новый образ, он извинился перед зрителями за то, что мог напугать детей такой резкой сменой имиджа.

Лысый Том Хэнкс Скриншот

Напомним, "Элвис" – предстоящий биографический фильм об Элвисе Пресли. Выход фильма запланирован на 5 ноября 2021 года. Ранее сообщалось, что он выйдет 1 октября 2021 года, но его перенесли из-за COVID-19.

Том Хэнкс – американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель. Хэнкс известен сотрудничеством со Стивеном Спилбергом, он снялся в пяти его фильмах "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал", "Шпионский мост" и "Секретное досье".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии.