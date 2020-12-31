Том Хэнкс кардинально сменил имидж ради роли в новом фильме. Видео

София Ковнир Люди 10:26, 31.12.2020

Известный американский актер 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в фильме База Лурмана "Элвис". Знаменитость сам не ожидал, что ему придется решиться на такой серьезный шаг.

Так, новую прическу актер показал в "Шоу Грэма Нортона" на YouTube-канале. Сначала Хэнкс прятал лысину под кепкой, а позже на несколько секунд снял ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал кинозвезда, чтобы сыграть полковника Тома Паркера – ему пришлось побриться налысо.

После того, как актер показал свой новый образ, он извинился перед зрителями за то, что мог напугать детей такой резкой сменой имиджа.

Лысый Том Хэнкс
Скриншот

  • Напомним, "Элвис" – предстоящий биографический фильм об Элвисе Пресли. Выход фильма запланирован на 5 ноября 2021 года. Ранее сообщалось, что он выйдет 1 октября 2021 года, но его перенесли из-за COVID-19.

  • Том Хэнкс – американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель. Хэнкс известен сотрудничеством со Стивеном Спилбергом, он снялся в пяти его фильмах "Спасти рядового Райана", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал", "Шпионский мост" и "Секретное досье".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Родным Шабунина в Киеве и Ривне подбросили гранаты под квартиры

Все вакцины от коронавируса для украинцев будут бесплатными, – глава Минздрава

Закончить войну и снизить тарифы: топ-5 обещаний власти для украинцев в 2020 году, которые не выполнили

Украинских женщин и детей освободили из сирийского лагеря. Первые фото

В Украине за сутки почти 3 тысячи человек попали в больницы с COVID-19