Том Хенкс кардинально змінив імідж заради ролі в новому фільмі. Відео

Відомий американський актор 64-річний Том Хенкс поголився налисо заради ролі у фільмі База Лурмана "Елвіс". Знаменитість сам не очікував, що йому доведеться зважитися на такий серйозний крок.

Так, нову зачіску актор показав в "Шоу Грема Нортона" на YouTube-каналі. Спочатку Хенкс ховав лисину під кепкою, а пізніше на декілька секунд зняв її (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповів кінозірка, щоб зіграти полковника Тома Паркера – йому довелося поголитися налисо.

Після того, як актор показав свій новий образ, він попросив вибачення перед глядачами за те, що міг налякати дітей такою різкою зміною іміджу.

Лисий Том Хенкс Скриншот

Нагадаємо, "Елвіс" – майбутній біографічний фільм про Елвіса Преслі. Вихід фільму запланований на 5 листопада 2021 року. Раніше повідомлялося, що він вийде 1 жовтня 2021 року, але його перенесли через COVID-19.

Том Хенкс – американський актор, продюсер, режисер, сценарист і письменник. Хенкс відомий співпрацею зі Стівеном Спілбергом, він знявся в п'яти його фільмах "Врятувати рядового Райана", "Впіймай мене, якщо зможеш", "Термінал", "Міст шпигунів" і "Секретне досьє".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Том Хенкс повідомив, що він та його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії.