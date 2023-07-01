'Тогда на родной земле находилась': предательница Лорак внезапно вспомнила прошлое и показала кадр в вышиванке

Украинская певица Ани Лорак, ставшая на сторону страны, которая каждый день уничтожает ее Родину, решила поностальгировать за прошлым. Каролина Куек (настоящее имя исполнительницы) опубликовала кадр 25-летней давности, представ в блузе с вышивкой и с красными губами. Многие отметили, что вокалистка не достойна носить украинскую национальную одежду.

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Кроме того, Лорак захотела распространить фотосравнение в Instagram, на котором показала, как выглядела в молодости и сейчас. Для этого она изменила имидж, появившись перед аудиторией с мелкими кудрями. Фолловеры захейтили изменщицу, назвав ее Леонтьевым в его "лучшие годы" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Лорак не стала долго думать над подписью снимка, оставив под постом: "Тогда и сейчас". Она продемонстрировала кадр из прошлого, судя по всему, сделанный в Украине, который вызвал бурное обсуждение и негодование фанов.

"А могла бы остаться человеком", "Леонтьев?", "Кто ж знал, что такое вырастет?", "Главное, тогда на родной земле находилась", "Тогда была человеком, сейчас – "случилось то, что случилось", "Тогда у вас не было такого изобилия филеров и пластики. Так что не фантазируйте", "На сале лучше выглядела, чем на щах", "На первой фотографии вы очень похожа на Валерия Леонтьева", "Тогда у вас было все впереди, а теперь – все позади. Полнейшее дно", – не стали жалеть предательницу люди.

Также пользователи сети поинтересовались у Каролины, почему она не сидит в любимой России, а постоянно путешествует по миру, и потроллили за "помощь" Украине. По традиции, артистка проигнорировала все претензии в ее адрес, но комментарии чистить не стала.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ани Лорак удивила изменениями во внешности. Она была замечена на курорте в Испании. На видео попал момент, как певица с бойфрендом нежились в волнах. Бывшая украинская звезда "сверкнула" располневшими бедрами, попытавшись скрыть за черным слитым купальником все недостатки.

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