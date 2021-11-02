Real O впервые за 10 лет собрались вместе. Фото тогда и сейчас

Первый состав украинской поп-группы Real O – Светлана Тарабарова, Регина Тодоренко, Елена Виноградова и Лина Мицуки – собрался вместе впервые за 10 лет. Тарабарова заинтриговала поклонников, заявив, что их ждет "что-то очень интересное".

Соответствующий пост и совместные фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram во вторник, 2 ноября. Отметим, что в указанном составе коллектив просуществовал с 2008 по 2012 год.

"Вы не ошиблись: несмотря на безумные графики и уже пятеро детей на четырех, мы находили время на общение, но встречались либо вдвоем, либо втроем, а вот таким составом действительно впервые за 10 лет", – написала Тарабарова.

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По ее словам, все они успели многое обсудить, но все равно не наговорились. Певица отметила, что любит и ценит своих коллег и назвала их лучшими в мире.

Отметим, что Тодоренко после музыкальной карьеры стала ведущей шоу о путешествиях "Орел и Решка". Украинка переехала в Москву и работает в России.

С 2018 года она в браке с артистом Владом Топаловым, с которым воспитывает сына.

Виноградова также начала жить в столице РФ. Там она известна как хореограф-постановщик.

Звезда замужем за участником "Фабрики звезд-3" Виталием Чирвой, воспитывает сына.

Тарабарова продолжила музыкальное творчество в Украине. В 2016-м вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря, от которого родила двоих детей.

Мицуки тоже продолжила петь. Харьковчанка встречается с солистом 5’nizza Андреем Запорожцем.

Real O – музыкальная группа, созданная из участниц "Фабрики звезд" в 2008 году.

Продюсером выступила Наталья Могилевская, к которой потом присоединилась Ольга Навроцкая.

Первой группу покинула Тарабарова (2012 год), а потом – Тодоренко (2014 год). На их место пришли Алина Астровская и Яна Соломко, после чего состав еще несколько раз менялся.

Ранее OBOZREVATEL писал, куда подевались артисты "Фабрики звезд", которые были звездами на телеэкранах еще 10 лет назад. Почитать материал можно по ссылке.