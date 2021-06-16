Тодоренко разгромили в сети за новый клип. Видео

Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко сняла свой первый сольный клип под названием "Ромчик". Артистка уже успела нарваться на критику в сети – многие высмеяли ее ролик.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). По сюжету Тодоренко путешествует по миру.

В кадре видно, как певица садится в машину к возлюбленному, а каждый поцелуй с ним переносит ее в новую страну. Таким образом она появляется в Индии, Майами и даже Японии.

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Кроме того, Тодоренко продемонстрировала несколько образов – от пикантных купальников и стильных платьев до теплой зимней одежды с мехом.

Отметим, что не всем поклонникам понравился клип исполнительницы. Негативные комментарии оставили под публикацией.

"Воспринимаю и песню, и клип, как удачный анекдот. В этом качестве все супер", "Талантливая, яркая, прекрасная девушка поет разлагающее сознание д***мо, извините конечно, но зачем такой участвовать в программе деградации молодежи", "Театр абсурда. Песня про Ромчика, а его в клипе как будто и нет. Конец тоже странный", "Текст д***мо, клип красивый", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица и композитор. Наиболее известна как ведущая шоу "Орел и Решка", экс-солистка группы "Real O". С 2018 года замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает двухлетнего сына Майкла. Живут в России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица MARUV поделилась с поклонниками моментом из своего нового клипа под названием Crush. В нем артистка показывает сексуальные движения в пикантном образе, что и не понравилось многим ее фанатам.