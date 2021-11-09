Тодоренко растрогала историей о смерти своей бабушки и "любви между мирами"

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая переехала в Россию, растрогала фанатов историей любви своих бабушки и дедушки. Они были вместе в течение 40 лет, пока женщина не умерла в результате онкологического заболевания.

Личными воспоминаниями звезда поделилась на своей странице Instagram. Тодоренко рассказала, что бабушка и дедушка познакомились в юности в санатории. "Девчонка из Одессы" там отдыхала, а "простой амбициозный парень из села Алексеевка" работал охранником, написала телеведущая.

"Она спускалась по лестнице, неся в руках кефир и булочку для соседки, а он набрался смелости и жадно взглядом впивался в ее красивые длинные ноги. Поженились, две прекрасные дочки", – начал рассказ Тодоренко.

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Бабушка звезды вскоре стала ревизором аптекоуправления, а дедушка –заведующим стоматологической клиники. Кроме того, мужчина занимался лечением пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС.

Пара шла по жизни бок о бок 40 лет, поддерживая друг друга, отметила их внучка. Она призналась, что ребенком бывала свидетельницей "итальянских скандалов", однако бабушка и дедушка все равно мирились.

"8 февраля 2003-го года она ушла, а он, измотанный жестокой борьбой с онкологией, долго еще не мог поверить, что в этом бою проиграл", – написала Тодоренко.

Дедушка несколько лет подряд каждый день ходил на кладбище, навещая могилу жены.

"Он посадил дерево, которое поливал своими слезами. За 20 лет оно стало необъятным. Для нашей семьи это дерево – символ вечной любви между двух миров", – подытожила рассказ знаменитость.

В комментариях к посту подписчики Тодоренко назвали историю невероятно трогательной. Многие признались, что расчувствовались и заплакали.

Коротко о звезде:

Регина Тодоренко – 31-летняя украинская телеведущая, певица, актриса и блогер. Родом из Одессы.

Обрела популярность благодаря участию в тревел-шоу "Орел и решка". Также она участвовала в проекте "Фабрика звезд", группе "Real O", была выдвинута на премию "M1 Music Awards" в номинации "Прорыв года".

Замужем за российским певцом Владиславом Топаловым, воспитывает сына Михаила.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко впервые рассказала о болезни, с которой борется с 15 лет. Знаменитость призналась, что болеет сколиозом.