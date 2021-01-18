Тодоренко повторила романтическую фотосессию Дорофеевой и Дантеса на водопаде

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко похвасталась романтичным снимком с мужем Владом Топаловым на фоне огромного водопада Канто Лампо.

Соответствующее фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она целовалась с Топаловым, стоя на камнях под струями воды. Отметим, что ведущая повторила кадр, которым ранее делилась певица Надя Дорофеева в соцсети (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Канто Лампо – это каскадный водопад на юго-востоке Бали, который невозможно обойти стороной! Особенно влюбленные обязаны заехать для фото сюда!" – прокомментировала публикацию Тодоренко.

Поклонники Тодоренко и Топалова удивились такой красоте и заявили, что кадр получился невероятным. Также многие отметили схожесть между снимком Регины и Нади Дорофеевой.

"Безумно красивый водопад и ваши ноги Регина", "Завораживает прям", "Красиво, но плагиат походу", "Классные и счастливые", "Просто огонь фото", "Сначала подумала, что это Дорофеева с Дантесом", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Дантес поделился с поклонниками своими впечатлениями об отдыхе на Бали. По его словам, на острове есть много странностей.