Тодоренко госпитализировали на Бали с серьезной травмой: подробности происшествия

София Ковнир Люди 08:31, 31.12.2020 Обновлено: 09:35, 31.12.2020

Певицу и телеведущую Регину Тодоренко срочно госпитализировали на Бали. Как оказалось, знаменитость занималась серфингом, и в результате этого серьезно травмировала ногу.

Соответствующее заявление ведущая сделала на своей странице в Instagram. По ее словам, во время отдыха она неудачно упала и разрезала ногу рифом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, внутри пальца женщины остался кусок коралла. Тодоренко рассказала, что ее нога очень болит и странно, что только через два часа после удара серфом она почувствовала боль.

Также звезда отметила, что будет дальше держать в курсе поклонников о состоянии своего здоровья.

  • Напомним, Регина Тодоренко – это украинская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна как ведущая телепередачи "Орел и решка".

  • С осени до конца 2020 года Тодоренко участвовала в седьмом сезоне шоу "Ледниковый период".

  • В 2020 году вернулась к музыкальной карьере, представив 9 октября совместную с мужем Владом Топаловым песню "Часовые пояса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко кардинально сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет. В сети поклонники оценили новый образ знаменитости.

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