Тодоренко едва не утонула во время отдыха на Бали

Певица и телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что едва не утонула во время отдыха на Бали. Это произошло, когда знаменитость занималась серфингом.

Соответствующий пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram. По словам Тодоренко, за время беременности она не могла кататься, и поэтому зачастую не справляется с некоторыми волнами.

Телеведущая отметила, когда на нее обрушивается тонна воды, то она начинает паниковать. Поэтому в этот раз знаменитость попала в "жуткое месиво".

"С моей доской сложно проходить таковые заныривания. Слава Богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана. Год назад я бы осталась там помирать", – рассказала Тодоренко.

Кроме того, певица добавила, что после этого случая она все равно будет дальше преодолевать свой страх.

Регина Тодоренко занимается серфингом Instagram Регины Тодоренко

Напомним, Регина Тодоренко – это украинская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна как ведущая телепередачи "Орел и решка".

С осени до конца 2020 года Тодоренко участвовала в седьмом сезоне шоу "Ледниковый период".

В 2020 году вернулась к музыкальной карьере, представив 9 октября совместную с мужем Владом Топаловым песню "Часовые пояса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регину Тодоренко срочно госпитализировали на Бали. Как оказалось, знаменитость занималась серфингом, и в результате этого серьезно травмировала ногу.