Тодоренко едва не утонула во время отдыха на Бали

София Ковнир Люди 13:18, 11.01.2021 Обновлено: 13:18, 11.01.2021

Певица и телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что едва не утонула во время отдыха на Бали. Это произошло, когда знаменитость занималась серфингом.

Соответствующий пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram. По словам Тодоренко, за время беременности она не могла кататься, и поэтому зачастую не справляется с некоторыми волнами.

Телеведущая отметила, когда на нее обрушивается тонна воды, то она начинает паниковать. Поэтому в этот раз знаменитость попала в "жуткое месиво".

"С моей доской сложно проходить таковые заныривания. Слава Богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана. Год назад я бы осталась там помирать", – рассказала Тодоренко.

Кроме того, певица добавила, что после этого случая она все равно будет дальше преодолевать свой страх.

Регина Тодоренко занимается серфингом
Instagram Регины Тодоренко

  • Напомним, Регина Тодоренко – это украинская телеведущая, певица, композитор. Наиболее известна как ведущая телепередачи "Орел и решка".

  • С осени до конца 2020 года Тодоренко участвовала в седьмом сезоне шоу "Ледниковый период".

  • В 2020 году вернулась к музыкальной карьере, представив 9 октября совместную с мужем Владом Топаловым песню "Часовые пояса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регину Тодоренко срочно госпитализировали на Бали. Как оказалось, знаменитость занималась серфингом, и в результате этого серьезно травмировала ногу.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Спутник V" создает опасность для здоровья россиян — российские ученые. А для украинцев нет?

В Днепре больных COVID-19 детей лечат в "сарае". Появились фото

В "Слуге народа" допустили, что руководство Украины замешано в скандале с тайной "VIP-вакцинацией"

Рахманин раскрыл реальные масштабы воровства в "оборонке". Интервью о гособоронзаказе и крупных "схемах"

Тариф на газ в Украине хотят считать по-новому из-за Витренко – СМИ