Ткач рассказал, с какой необычной просьбой к нему обратился военный: он железный человек, но расплакался

Известный украинский комик и актер Юрий Ткач нередко приезжает к военным на передовую, чтобы выступить перед ними, пообщаться и поднять тем самым боевой дух. Со многими защитниками, как отметил артист, он поддерживает дружеские отношения и продолжает держать связь, отзываясь на любые просьбы. Эти просьбы, к слову, не всегда касаются военного дела.

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Так, однажды боец ВСУ попросил Ткача передать подарок его сыну – новенькую гитару. Эта история очень запомнилась юмористу и он поделился ею в интервью "ЖВЛ".

Начать стоит с того, что и сам Юрий Ткач отлично играет на гитаре. Именно с этим музыкальным инструментом он приезжает к воинам на передовую, чтобы хотя бы немного отвлечь их от постоянных ужасов войны.

"Ездили с Виталием Козловским, с Олегом Верняевым, нашим олимпийским чемпионом, девчонками, которые помогают нам. Мы объединяемся и ездим: помогаем, поддерживаем. Я немножко играю на гитаре, Виталий Козловский немножко поет (смеется – ред). И мы вот так просто на гитаре с ними. Очень круто встречают, обнимают, целуют. Мне кажется, что не мы их вдохновляем, а они нас вдохновляют", – поделился артист.

Вот так, увидев инструмент в руках комика, один из бойцов обратился к Ткачу с просьбой сделать незабываемый сюрприз его сыну, которого он лично не может порадовать, ведь воюет с оккупантами.

"Говорит: "Можешь купить гитару? Я тебе деньги отдам. Мне для сына. Он пошел на гитару". Мы через 2-3 дня нашли гитару малому, отправили ее. Понятное дело, что денег никто не будет брать, но для него это было... Он очень железный человек и говорит: "Я прям расплакался, огромное тебе спасибо". Потому что он же не может оттуда уехать, а мы смогли еще и так помочь. Это очень круто", – рассказал Ткач.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Ткач поднял настроение поклонникам новым видео, которое описывает жизнь украинского народа в условиях войны и отключений электроэнергии. Подробнее – в нашем материале.

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