Тина Кароль в 'хлебных' тапочках за €95 записала забавное видео

Украинская певица Тина Кароль записала новое забавное видео, в котором обратилась к подписчикам и побегала между своей командой в тапочках-багетах французского бренда. Необычной обувью исполнительница похвасталась всем присутствующим.

Главным посылом ролика было приглашение фолловеров на подготовку к предстоящему концерту, который состоится в прямом эфире TikTok 6 января в 18:00. Звезда будет готовить для слушателей шоу под названием "Красиво" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На видео Тина бегает в забавном образе, состоящем из ярко-синего облегающего костюма и голубой дубленки с овчинными вставками.

Видео дня

Изюминкой образа стали оригинальная пара домашней обуви в виде багетов бренда Maison Margiela и эстонского рэп-исполнителя Томми Кэша, цена которых на сайте составляет €95.

Тапочки представляют собой теплые и дутые "половинки батона" с характерным "хлебным" узором и логотипом бутика.

Отметим, что ролик снимался в непринужденной и дружеской атмосфере, а сама звезда пришла на репетицию концерта без макияжа и прически и вела себя спокойно.

"Я приглашаю тебя на репетицу, на прогон. Хочешь, хочешь, хочешь, я знаю, хочешь! Не хочешь? Заставим! – сказала в видео Кароль.

Коротко о звезде:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ). С песней Show me your love представляла Украину на Евровидении 2006, где заняла седьмое место. 28 апреля 2013 года пережила потерю мужчины от рака желудка. Воспитывает сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль подогрела слухи о своей личной жизни, назвав неоднозначный семейный статус. До этого певица заявляла, что не расскажет фанатам о своем замужестве.