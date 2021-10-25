Тина Кароль удивила эротическим танцем в тизере нового клипа. Видео

Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников кадрами своей "горячей" премьеры на песню "Двойной рай". Она представила тизер нового клипа, в котором эротично станцевала.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Она отметила, что премьера клипа состоится в четверг, 28 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных кадрах можно увидеть, как певица эротично станцевала, а также как заряжает оружие, из которого будет стрелять по мишени.

Видео дня

Отметим, что выход нового альбома Тины Кароль ожидается 29 октября.

"Каждая песня нового мини-альбома адресная. Я другая теперь и не скрываю больше своих чувств. Мой порыв опаснее, чем когда-либо. Пусть эти песни заберут вас в свой личный secret paradise .Любите, не боясь оступиться, и пусть звучит симфония страсти в погоне за счастьем", – написала Тина в своей посте в Instagram.

Напомним, что в описании альбома, стилем которого является ритм-н-блюз, говорится, что "Двойной рай" – это музыкальная повесть о любви. Певица посвятила его свободе.

Поклонники Тины Кароль увидев тизер, засыпали певицу комплиментами и комментариями о том, что ждут выход клипа.

"Звуки интригуют", "Неожиданно, очень ждем", "Ждать стало еще сложнее. Хочу уже увидеть клип", "Опасная", "Мы ждем", "Мурашки", "Жду безумно", "Слишком прекрасно", "Чувствую клип потрясающий будет", "опасная женщина", "Вау", "ждем с нетерпением", "От звуков уже атмосферно", "Талантливая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица, телеведущая и актриса. Родилась в 1985 году в Магаданской области в семье инженеров. В 2017 году ей присвоили звание Народной артистки Украины. Также она являлась тренером шоу "Голос Страны" и "Голос Дети", вела "Танці з зірками". Признана лучше исполнительницей Украины в 2014, 2015 и 2018 годах по версии YUNA, а также в 2015 и 2017 годах по версии M1 Music Awards. Была замужем за продюсером Евгением Огиром, который скончался от рака желудка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль поучаствовала в съемке, в которой предстала перед камерами в эффектном мини-платье почти за 50 тысяч гривен. Также OBOZREVATEL писал о том, как певица поддерживает свою фигуру. Она показала свои занятия йогой и экспресс-тренировку.