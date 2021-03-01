Тина Кароль спела свой хит с 25-летним марокканцем на "Голосі країни-11"
В шестом выпуске популярного вокального шоу "Голос країни-11" покорять украинскую сцену пришел Нарам Мумни из Марокко.
Так, он исполнил песню "Desert Rose" Stinga. Уникальный голос мужчины повернул кресла почти всех звездных тренеров: Тины Кароль, Нади Дорофеевой и Олега Винника. В результате он выбрал команду Тины, предложив ей спеть вместе песню (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Для исполнения с артисткой Нарам выбрал ее известный хит "Закрили твої очі". Зрители оценили чувственное выступление, поэтому поблагодарили Тину и 25-летнего марокканца громкими аплодисментами.
"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее на проекте выступила легендарная группа "Алиби". Сестры Анна и Алина Завальские удивили и покорили судей своим пением, исполнив еврейскую песню "Чирибим-чирибом".
Также на шоу выступил 65-летний Владимир Каверин – моряк, который пел украинские песни в разных уголках земного шара.
В пятом выпуске популярного шоу "Голос країни-11" на сцене появилась ЛГБТ-активистка Яна Загоруйко. Девушка поддерживает ЛГБТ-сообщество и разрушает стереотипы о понятии женственности. Она хочет доказать всем, что внешность – абсолютно не главная вещь.
Кроме того, на проект пришла украинская певица и актриса Надежда Мейхер. Она покорила судей проекта своим выступлением и стала участницей нового сезона.