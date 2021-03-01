Тина Кароль спела свой хит с 25-летним марокканцем на "Голосі країни-11"

В шестом выпуске популярного вокального шоу "Голос країни-11" покорять украинскую сцену пришел Нарам Мумни из Марокко.

Так, он исполнил песню "Desert Rose" Stinga. Уникальный голос мужчины повернул кресла почти всех звездных тренеров: Тины Кароль, Нади Дорофеевой и Олега Винника. В результате он выбрал команду Тины, предложив ей спеть вместе песню (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Для исполнения с артисткой Нарам выбрал ее известный хит "Закрили твої очі". Зрители оценили чувственное выступление, поэтому поблагодарили Тину и 25-летнего марокканца громкими аплодисментами.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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