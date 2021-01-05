Тина Кароль развлеклась на частной вечеринке в Карпатах: в сети показали видео

Елена Кордунова Люди 15:55, 5.01.2021 Обновлено: 16:00, 5.01.2021

Украинская певица Тина Кароль, которая отказалась от концертов в новогоднюю ночь, чтобы провести праздник с сыном Вениамином, все же выступила на частной вечеринке в Карпатах.

Так, корпоратив состоялся на горно-лыжном курорте Буковель. Видео ее выступлений распространили в Instagram (чтобы посмотреть ролики, доскролльте новость до конца).

Артистка выбрала для вечеринки роскошный блестящий костюм и показала на сцене зажигательные танцы. Это был первый корпоратив, который Кароль отработала в 2021 году.

Тина Кароль на корпоративе в Карпатах.
Instagram Fantina

Ее выступление состоялось 3 января в одном из престижных ресторанов Буковеля. Как утверждают фаны в комментариях, мероприятие состоялось по случаю дня рождения.

На сцене в сопровождении музыкантов и танцовщиков Тина Кароль исполнила популярные хиты – "Вільна", "Сила высоты", "Сдаться" и другие. Однако крупнейший восторг публики вызвала песня "Мы не останемся друзьями", под которую она танцевала вместе с балетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль призвала артистов давать концерты онлайн. Также она объяснила, почему не пришла поддержать Олю Полякову, которая ранее устроила митинг под Кабинетом министров.

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