Тина Кароль рассказала, как ее родители бежали из Киева от войны: папа плакал, как когда-то моя бабушка-еврейка

Известная украинская певица Тина Кароль, которая находится сейчас в польском городе Варшава, дала небольшое интервью для российского телеканала "Настоящее время", в котором рассказала, как ее родители бежали из Киева от войны в Украине. Знаменитость также призналась, что о вторжении российских войск на территорию Украины узнала, будучи в женском монастыре в Греции, после чего вернулась в Киев, а когда возле ее дома прогремел взрыв, то отправилась в Польшу.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале "Magic Va". Во время общения с журналистом Тина Кароль отметила, что Россия превратилась в изгоя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу сказать всем россиянам: Россия – не он, и он – не Россия. Богатая страна превратилась в изгоя. Бомба в центре Харькова – эта рана никогда не заживет. Мои родители сейчас в Украине, бежали из Киева. Как когда-то убегала моя бабушка еврейка от нацистов. Папа плакал, говорил: "Моя мама так убегала". Стрелять в Бабий Яр вновь – это двойное убийство. Дети рождаются в метро, когда рядом сидят другие дети. Это новый фашизм. Так уничтожить себя... Россияне, не бойтесь, вас больше, чем милиционеров. Им не хватит на вас сил и управы. Будьте свободными. Мы будем держать свою страну в своих руках. И все равно победа за нами", – сказала Кароль.

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