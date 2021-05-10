Тина Кароль показала редкое фото с мамой и братом

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором появилась вместе с мамой Светланой и братом Станиславом.

Редкий кадр артистка опубликовала на странице в Instagram-stories в честь Дня матери 9 мая (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на фото Кароль позировала с собранными волосами, легким макияжем и в светло-розовой кофте. Мама знаменитости держала в руках желтые тюльпаны и была одета в белую блузку, а брат певицы – в черное худи.

"Цем", – коротко подписала снимок артистка.

Пользователи сети оценили новое фото Кароль. Семью певицы и саму звезду засыпали комплиментами.

"Вместе с мамой всегда хорошо. Счастья вам всем!", "Какая замечательная и светлая семья!", "Красивые", "Такие милые и родные", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками".

По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, солист группы "Иванушки-International" Кирилл Туриченко рассказал, что познакомился с украинской певицей Тиной Кароль на фестивале "Черноморские игры" в Каховке. Тогда артистке было 16 лет, а певцу – 18.