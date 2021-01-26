Тина Кароль показала, как отметила день рождения в Турции. Видео

Украинская певица Тина Кароль показала трогательное видео со своего дня рождения. Артистка решила провести этот день в Турции.

Соответствующий ролик Кароль опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем можно увидеть, как певица запускает в небо много разноцветных шариков стоя на крыше. На ней надет теплый бежевый кардиган и брюки того же цвета (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кароль также опубликовала фото, на котором позировала практически без макияжа. 36-летняя артистка поблагодарила поклонников и друзей за поздравления.

"Благодарю вас за то, что подумали обо мне в этот день", – написала Тина.

Напомним, что Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. Звезда воспитывает 12-летнего сына Вениамина от покойного мужа – продюсера Евгения Огира, который умер в 2013 году после полутора лет борьбы с раком желудка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом выпуске шоу "Голос країни-11" украинская певица Тина Кароль предстала в необычном наряде перед зрителями. В сети неоднозначно отреагировали на образ артистки.