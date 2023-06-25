Тина Кароль лично передала Папе Римскому дневник маленького Егора из Мариуполя: почему украинцы недовольны

Украинская певица Тина Кароль встретилась в Ватикане с Папой Римским Франциском. Украинка передала ему оригинал дневника маленького мальчика Егора из Мариуполя, строчки которого часто зачитывала на концертах. Заметки ребенка также цитировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинцы подвергли резкой критике решение исполнительницы, поскольку сомневаются в поддержке Папы Римского. В комментариях в Instagram они заявили, что певица просто выбросила дневник (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Его Святейшеству Папе Франциску сегодня мной был передан оригинал дневника мальчика Егора из Мариуполя, в котором нет детских мечтаний, ибо мечта выжить, о которой он пишет, не может считаться детской. Щемящие строки, где Егор записывает, что у него "сегодня умерли собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь" – парализуют своей трагичностью. Егор молился, если его семье придется умереть, пусть вместе с ним, чтобы он не остался сам", – написала звезда.

На видео видно, что Папа Римский полистал подарок, после чего пожал руку певице. Из-за шума слова понтифика невозможно было разобрать.

Украинцам передача дневника маленького Егора совсем не понравилась. Они вспомнили все сомнительные заявления Папы Франциска и заявили, что столь знаковую вещь нужно было хранить в Украине.

"Жаль, что вы выбросили тот дневник. Лучше бы в музей украинской войны отдать, а так уничтожит Папа его", "Это только для нас важен этот дневник. Там сидит зло в рясе. Только время потратили", "Все равно, что выбросили", "Нашли кому отдать", – написали украинцы.

Впоследствии исполнительница написала, что передала дневник по просьбе семьи Егора, а его оцифрованная версия будет продана. Денежные средства, вырученные на аукционе, передадут туда, куда решат родные мальчика.

Артистка также отметила, что на странице Папы Римского было опубликовано фото с дневником, что является частью информационной войны против России.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина Кароль приобрела за свой счет квартиру для семьи 9-летнего Егора. Новое жилье теперь расположено на Ивано-Франковщине в городе Бурштын.

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