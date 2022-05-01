Тина Канделаки заявила, что ее тошнит от Анджелины Джоли, и стала посмешищем

Российская телеведущая-пропагандистка Тина Канделаки заявила, что ее тошнит от Анджелины Джоли, потому что звезда посетила Львов и пообщалась с пострадавшими от российской агрессии людьми. Однако украинцев ее вброс рассмешил, ведь сама голливудская актриса вряд ли догадывается о существовании путинистки.

Автора гневных сообщений в Telegrаm вывело из себя, что известные звезды встали на сторону Украины, а из России сделали "всемирное зло". Речь идет не только о Джоли, но и об актере Шоне Пенне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Взбешенная из-за того, что российских оккупантов не поддерживают в мире, Канделаки написала два сообщения, где выразила "искреннее" непонимание, почему Украина заслуживает внимания легендарных знаменитостей, а в России вместо этого отменяют концерты и визиты иностранных звезд.

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"Первый раз, когда меня тошнит при виде Анджелины Джоли. Я искренне не понимаю, почему Анджелина Джоли или Шон Пенн не приехали в "ДНР" или "ЛНР", – написала она.

По мнению пропагандистки, звезды должны были посетить украинские области, которые оккупировали российские изверги и объявили их непризнанными республиками.

Кроме того, путинистка признала, что своим визитом Анджелина Джоли встала на сторону Украины и осудила агрессию России.

"Почему ни одного западного артиста не взволновали люди, которые погибали все эти годы? Почему Россию так старательно пытаются сделать мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию – антигуманисты и просто чудовища", – поинтересовалась Канделаки, забыв указать, что именно российские войска более 8 лет терроризировали жителей Донецкой и Луганской областей.

Непутевые заявления и вопросы Канделаки рассмешили украинцев, напомнивших, что такие звезды, как Джоли, не имеют времени на то, чтобы вообще следить за жизнью российских пропагандистов. Об этом они написали под сообщением Сергея Марченко в Facebook.

"Джоли знаю, а кто такая Канделаки?" "Не впервые меня тошнит при виде Канделаки", "Остается скрестить пальцы и ждать, когда она захлебнется своей тошнотой", "А если бы Джоли узнала о существовании Канделаки, ее бы вырвало", "А Анджелину не тошнит. Потому что она о Кандилаки ни слухом, ни духом ничего не знает", – высмеяли путинистку украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне журналистка Майя Подгородецкая поделилась видеозаписью, на которой Джоли заходит в кафе во Львове. Знаменитость была очень приветлива и совсем не скрывалась от украинцев.