Тимур Мирошниченко впервые рассказал о вредной привычке, которой злоупотребляет уже 23 года

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко впервые рассказал о вредной привычке, которой злоупотребляет уже в течение 23 лет. Он признался, что начал курить еще в старшей школе и до сих пор не отказался от этого.

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Об этом 38-летний шоумен рассказал в интервью Славе Демину. По словам ведущего, он не скрывает вредной привычки от своих детей.

Тимур Мирошниченко поделился, что впервые попробовал курить в 15 лет. Тогда он не рассказывал родителям о злоупотреблении сигаретами, однако признался, что если его наследники повторят этот пример, проведет с ними профилактическую беседу.

"Буду как и мои родители говорить, что это плохо. Хотя это не действует, безусловно. Я понимаю, что ты лучший пример для своих детей. У меня мама никогда не курила, а папа очень много. Я не могу сказать, что я именно поэтому начал курить, нет. Все начали курить, и я начал", – рассказал украинец.

По мнению Тимура Мирошниченко, большинство людей рано или поздно проходят определенный жизненный этап, когда впервые попробуют какую-то вредную привычку. Однако когда человек взрослеет, он способен сам принять решение: "что хорошо, а что плохо".

Ранее OBOZ.UA писал, что Тимур Мирошниченко рассказал о корпоративах Януковича, где "чартеры летали, как маршрутки".

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