Тимошенко пришла в Раду в платье с кожаными вставками и в стильных очках. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в элегантном платье с черно-белой кожаной вставкой спереди и в зоне воротника. Под наряд она надела белую рубашку и туфли на высоком каблуке.

Соответствующие снимки из парламента опубликовал фотограф Ян Доброносов на личной странице в Facebook. Волосы политика были аккуратно уложены в пучок. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

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Свой образ Юлия Владимировна дополнила серебряными серьгами и оптическими очками в черной изысканной оправе.

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

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