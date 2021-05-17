Тимошенко появилась в Раде на высоких каблуках и в элегантном платье. Фото
Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко появилась в парламенте в эффектном весеннем наряде. Ее запечатлели в черном платье миди с белыми полосками и воротником, и туфлях на высоком каблуке.
Соответствующие снимки из парламента опубликовал фотограф Ян Доброносов на личной странице в Facebook. Волосы Тимошенко были аккуратно уложены в пучок. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).
Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в стильном костюме серого цвета, который состоял из укороченного пиджака и длинной приталенной юбки.
Также 60-летняя Юлия Тимошенко появилась в парламенте в эффектном наряде. Она выбрала стильное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.