Тимошенко появилась на публике с новой косой. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в новом образе. Так, ее запечатлели с необычной косой.

Снимок из парламента в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. На них Тимошенко позировала в красном пиджаке и с прической, которую называют "рыбий хвост" или "рыбья коса" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Детали", – прокомментировал публикацию Доброносов.

Отметим, что в сети высмеяли преображение Тимошенко. Один из пользователей пошутил, что политик пошла в модельный бизнес.

"Кхалиси украинского выпуска", "Что с ней твориться? Может она в модельный бизнес пошла?", "Девушка на выданье", – написали люди.

Напомним, Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике.

Также Тимошенко уже не раз удивляла резкой сменой имиджа в парламенте.