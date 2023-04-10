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Тимати и Крид открыли "Gucci кафе" в России без разрешения бренда и похвастались, как им удалось всех обмануть

Катерина Малай
Люди
2 минуты
5,8 т.
Тимати и Крид открыли 'Gucci кафе' в России без разрешения бренда и похвастались, как им удалось всех обмануть

Российские певцы Тимати и Егор Крид решили заработать на именитом бренде Gucci, который россиянам недоступен из-за развязанной войны против Украины. Звезды цинично использовали дом моды в названии своего кафе, что еще раз доказывает, насколько санкции повлияли на народ страны-террористки, который продолжает наживаться на иностранных компаниях.

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Впрочем, чтобы избежать суда с Gucci, артисты откровенно признались, что написали название заведения задом наперед, поэтому в документах они зарегистрировали "EFAC ICCUG". Однако в интерьере использовали узнаваемые цвета и логотип именитого бренда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тимати и Крид открыли ''Gucci кафе'' в России без разрешения бренда и похвастались, как им удалось всех обмануть

Кафе появилось в Москве, где на его открытие пришли сотни малолетних фанатов певцов. Тимати объяснил, что никаких прав компании Gucci на товарные знаки они не нарушают, потому что изменили название.

Тимати и Крид открыли ''Gucci кафе'' в России без разрешения бренда и похвастались, как им удалось всех обмануть

Однако даже россияне понимают, что об уникальном проекте и дизайне внутри кафе речь не идет. Судя по фото интерьера, артисты решили не прилагать усилия и скопировать узнаваемый логотип Gucci, используя другой шрифт.

Тимати и Крид открыли ''Gucci кафе'' в России без разрешения бренда и похвастались, как им удалось всех обмануть
Тимати и Крид открыли ''Gucci кафе'' в России без разрешения бренда и похвастались, как им удалось всех обмануть

Россияне даже использовали цвета, которые являются знаковыми для дома моды, правда, немного изменив оттенки. Темно-красный стал ярким, а золотой – бежевым.

Тимати и Крид открыли ''Gucci кафе'' в России без разрешения бренда и похвастались, как им удалось всех обмануть

"Наш бренд называется "EFAC ICCUG". Если читать задом наперед, получается "Gucci cafe". Это гениальная идея Егора", – гордо заявил Тимати.

Артисты даже не пытаются скрыть, что наживаются на популярности и имени известного бренда. Очевидно, российский рынок и фантазия бизнесменов еще не готовы к импортозамещению, о котором кричали из всех щелей в начале 2022 года.

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