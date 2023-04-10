Российские певцы Тимати и Егор Крид решили заработать на именитом бренде Gucci, который россиянам недоступен из-за развязанной войны против Украины. Звезды цинично использовали дом моды в названии своего кафе, что еще раз доказывает, насколько санкции повлияли на народ страны-террористки, который продолжает наживаться на иностранных компаниях.

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Впрочем, чтобы избежать суда с Gucci, артисты откровенно признались, что написали название заведения задом наперед, поэтому в документах они зарегистрировали "EFAC ICCUG". Однако в интерьере использовали узнаваемые цвета и логотип именитого бренда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кафе появилось в Москве, где на его открытие пришли сотни малолетних фанатов певцов. Тимати объяснил, что никаких прав компании Gucci на товарные знаки они не нарушают, потому что изменили название.

Однако даже россияне понимают, что об уникальном проекте и дизайне внутри кафе речь не идет. Судя по фото интерьера, артисты решили не прилагать усилия и скопировать узнаваемый логотип Gucci, используя другой шрифт.

Россияне даже использовали цвета, которые являются знаковыми для дома моды, правда, немного изменив оттенки. Темно-красный стал ярким, а золотой – бежевым.

"Наш бренд называется "EFAC ICCUG". Если читать задом наперед, получается "Gucci cafe". Это гениальная идея Егора", – гордо заявил Тимати.

Артисты даже не пытаются скрыть, что наживаются на популярности и имени известного бренда. Очевидно, российский рынок и фантазия бизнесменов еще не готовы к импортозамещению, о котором кричали из всех щелей в начале 2022 года.

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