Московские мошенники незаконно продали 4-комнатную квартиру дочери известной украинской актрисы за 13 млн грн: детали

В Москве в 2022 году мошенники продали 4-комнатную квартиру, принадлежащую дочери народной артистки Украины Маргариты Криницыной – Жанне Криницыной. В правоохранительные органы РФ обратилась внучка легендарной актрисы, утверждающая, что ее мать во время подписания соглашения уже проживала за границей.

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Хотя квартиру незаконно продали еще летом прошлого года, следствие было начато только 6 марта. Об этом сообщили российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В статье говорится, что Жанна Криницына – дочь известных украинских деятелей культуры Маргариты Криницыной и Евгения Оноприенко – уехала из РФ в Испанию. Убытки от продажи 4-х комнатной квартиры оценивают в 29 миллионов рублей (13 млн грн).

"Поступило заявление от дочери 75-летней владелицы квартиры, расположенной в ЖК "Дубровка", о том, что неизвестные, подделав подпись и указав ее недостоверные паспортные данные, заключили фиктивный договор купли-продажи квартиры общей площадью 155 кв. метров, чем нанесли убытков в размере 28 840 773 рубля", – сообщили пропагандистам в правоохранительных органах.

Махинацию проверили еще в июне 2022 года, однако, возможно, Жанна Криницына узнала об этом совсем недавно. В России говорят, что начали следствие.

Напомним, Маргарита Криницына при жизни снялась более чем в 100 кинопроектах, в том числе "За двумя зайцами", "Зеленый фургон", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Рожденная революцией" и т.д. Актриса ушла из жизни в 2005 году в Киеве и похоронена на Байковом кладбище.

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