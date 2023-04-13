'Терминатор' нашел новое хобби: Шварценеггер самостоятельно залатал яму на одной из улиц Лос-Анджелеса. Видео

Актеру Голливуда и бывшему губернатору американского штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру надоело ждать, пока муниципальная служба заделает огромную дыру в асфальте возле его дома, потому он принялся решать эту проблему собственноручно. Несколько недель выбоина мешала передвигаться жителям его района.

Видео дня

Соответствующее видео легенда кинематографа разместил в Instagram. Он со своей командой с энтузиазмом приобщился к общественным работам. В ролике видим, как соседка Арнольда, проезжая в момент ремонта мимо звезды, благодарит его за проделанное (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня, после того, как весь район был возмущен этой гигантской выбоиной, из-за которой машины и велосипеды уже несколько недель ломаются, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. Ну вот", – написал Шварценеггер под публикацией.

75-летний артист предстал перед своими поклонниками в стильном аутфите: он надел черные брюки, темную футболку, коричневую кожаную куртку и ботинки, а также солнцезащитные очки. К слову, не только водители, но и фолловеры знаменитости поблагодарили его за старательность.

"Мир нуждается в лидерах, как ты. Спасибо, Арнольд, что показал пример", "Терминатор в деле", "Прекрасная работа, спасибо вам за неравнодушие и заботу об окружающих", "Терминатор на дороге! Вот так событие", "Ты хороший человек, Арнольд", "Я хочу быть твоим соседом, я завидую всем, кто живет рядом с тобой", – читаем восторженные комментарии фанатов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Арнольд Шварценеггер оставил украинцам мотивационное послание в клипе группы Kalush Orchestra. Находясь в США, музыканты не упустили возможности встретиться со звездой "Терминатор". Они обсудили с ним войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!