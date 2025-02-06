'Терен' рассекретил, как долго ему нельзя рассказывать секреты 'Холостяка' после окончания шоу

Ветеран войны Александр "Терен" Будько рассекретил, что 1,5 года должен молчать о закадровой работе реалити-шоу "Холостяк 13". Однако он сообщил, что ничего сенсационного на проекте не происходило, поэтому ему не будет много чего рассказать.

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Молчать о секретиках "Холостяка" ему приходится с лета 2024-го. Однако уже 1 января 2026 он может все рассказать публично. Об этом ветеран отметил в интервью Маричке Падалко.

Он сообщил, что в контракте прописаны все детали его неразглашения излишних деталей. То самое касается контрактов участниц. Они также некоторое время должны молчать о закадровой жизни проекта.

Ветеран признался, что, вероятно, не расскажет ничего сенсационного по окончании контракта.

"В принципе все, что было на экранах, все то и было. Если кто-то себе дофантазирует то, чего они хотят – это их фантазии", – отметил Александр "Терен".

В частности, Будько добавил, что было сложно после окончания шоу скрывать свои отношения с победительницей Инной Белень, ведь съемки закончились в начале сентября, а "Холостяка" показывали на СТБ до начала января 2025 года.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отреагировал на расставание "Терена" с победительницей шоу и намекнул на причину.

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