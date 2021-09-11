Теракты 9/11 в США: в сети всплыла история работника аэропорта, который пропустил смертников в самолет

В день 11 сентября 2001 года, перед тем, как в США произошла серия терактов, один из работников американских авиалиний Вон Аллекс зарегистрировал и пропустил на борт самолета двоих террористов-смертников. Спустя 20 лет мужчина смог рассказать правду о том, как все происходило в тот день в аэропорту Даллеса.

По словам Аллекса, 11 сентября 2001 года двое мужчин вбежали в терминал международного аэропорта Даллеса – тогда они выглядели растерянными. Парни подошли к его стойке для регистрации рейса – один из мужчин постоянно оглядывался и не мог устоять на одном месте, постоянно куда-то торопясь. Аллекс думал, что парень очень сильно волнуется перед вылетом самолета и не придал этому значение, рассказывал Вон для ABC News.

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"Я наблюдал за ним в течение нескольких минут, пока мы проходили всю проверку. Он не отвечал на все вопросы, которые мы ему задавали. Он просто улыбался и танцевал. Это выглядело очень странно: двое мужчин стоят, один из которых танцует", – говорил бывший работник американских авиалиний.

Как утверждает Аллекс, когда мужчины не смогли ответить на базовые вопросы о регистрации, он сделал отметку в билете для дополнительной безопасности.

Позже, когда произошли теракты в США, работника авиалиний вызвали в кабинет к начальнику, куда также вошли два агента ФБР и вручили ему пассажирский манифест. Когда Аллекс посмотрел список всех людей на борту самолета, признался, что виноват во всем он.

"Я не знал, что это произойдет, не знал, что зарегистрировал двух террористов", – рассказывал Вон.

Напомним: Теракт 9/11 в США – крупнейший в истории по количеству жертв – произошел ровно двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года. Вследствие жуткого преступления, совершенного террористами-смертниками, погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести.

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