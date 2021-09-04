Темнокожий рэпер снялся в 'беременной' фотоссесии: в сети разгорелся скандал

Известный американский рэпер Lil Nas X (настоящее имя которого Монтеро Ламар Хилл) поделился снимками из новой фотосессии, которые вызвали скандал в сети – артист предстал с "беременным" животом.

Соответствующие фотографии рэпер разместил на своей странице в Instagram. Кадры были сделаны специально для издания People. На них парень позирует у бассейна в белом наряде и с цветочным венком на голове. На других кадрах артист предстает в красном халате и мехах.

Стало известно, что "беременная" фотосъемка Lil Nas X была приурочена к выходу первого альбома Montero, а сам рэпер называет дебютную пластинку "своим первенцем".

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Пользователи сети возмутились новой фотосессией в "беременном" стиле и написали множество комментариев под снимками артиста в Instagram.

"Удаляю социальные сети", "Куда катится мир?", "Это неправильно и возмутительно", "Такое чувство, что мы живем в аду", – высказались пользователи сети.

Позже il Nas X опубликовал несколько фото в ванной комнате. Звезда позировал в банном халате – он продемонстрировал свой оголенный "беременный" живот.

Коротко о знаменитости:

Lil Nas X – американский рэпер, певец и автор песен из Атланты, штат Джорджия. Стал известен благодаря своему кантри-рэп синглу "Old Town Road", который достиг вирусной популярности в рамках "Yeehaw Challenge" в приложении обмена видео TikTok.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что голый рэпер Lil Nas X станцевал с мужчинами в тюремном душе. В тюрьме артист переодевается в форму розового цвета, а после исполняет танец с другими "преступниками".