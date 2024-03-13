Крым – это Украина: телеведущая Надежда Матвеева, жившая в Москве, рассказала о тогдашних настроениях россиян

Ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева высшее образование получала тогда еще в советской Москве. В интервью OBOZ.UA тележурналистка рассказала, как попала из Крыма, где родилась и выросла, в Россию и почему обязана судьбе, что удалось вернуться в Украину.

Надежда Матвеева родилась и выросла в Керчи. После окончания школы планировала поступить в Национальный университет имени Шевченко в столице.

"Я окончила школу в 1986 году, – вспоминает Матвеева. – Планировала учиться в Киеве, даже приезжала сюда, приходила в университет Шевченко, влюбилась в его красные стены. Но произошла катастрофа на ЧАЭС. И мамой было принято решение, что поеду в Москву. Сдала первый экзамен на "отлично", и поскольку окончила школу с золотой медалью, меня сразу зачислили. В институте я вышла замуж – мой муж из Горишних Плавней. И мы вернулись в Украину".

"Интересно, что во время учебы меня идентифицировали как студентку из Украины, – говорит Надежда. – Крым – это было "из Украины". Случился только один неприятный случай, который вспоминаю. Я пригласила на свадьбу подругу, сокурсницу, которая родом из российского Орла. И она сказала, дословно: "В Украину? Я не поеду!" Для меня это стало оскорблением. Наверное, такое отношение было у них всегда. Но ничего не выясняла – просто прекратила общение. А поскольку переехала сразу с мужем в Украину, то и все связи оборвались".

Ранее OBOZ.UA писал, что Надежда Матвеева призналась, когда последний раз была в родной Керчи, и ответила, имеет ли имущество в аннексированном Крыму. "В последний раз была в Крыму в 2014-м. Надо было маму тогда уже забирать. Она там жила. Ей очень грустно, что не может туда поехать. Даже мысленно. Там есть двоюродные сестры, с которыми я уже давно не общаюсь. Еще до всех событий. Квартиру успели там продать. Я добавила немного денег, сделали ремонт, и сейчас мама живет в Ирпене", – поделилась телеведущая.

Полное интервью с телеведущей Надеждой Матвеевой читайте здесь на OBOZ.UA.

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