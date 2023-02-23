''Тебя, товарищ Путин, мир послал'': Полякова произвела фурор в сети, высмеяв Россию известным стихом. Видео

После пропагандистского митинг-концерта в "Лужниках", который состоялся 22 февраля, украинская певица Оля Полякова захотела прокомментировать произошедшее популярным стихом Петра Маги. Мужчина является телеведущим, поэтом-песенником, режиссером и актером. Он вступил в ряды ВСУ и защищает нашу страну от российских оккупантов.

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Исполнительница зачитала его нашумевший стих "Послание", написанный в окопе, в своем Instagram. Подписчики отметили, что в работе Петра мастерски подобрано каждое слово, а Полякова отлично передала настроение автора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Захотілось випить чаю, аж у грудях запекло. Раптом бачу: виступає в телевізорі пуйло. Глядачів у залі мало. Всі канали, навіть "Дождь". Я дивлюсь, а що з хлібалом? Дорогой російський вождь", – начала звездная блондинка. Под роликом она расхвалила произведение Маги, написав: "Петр Мага! Крутой стих".

"Это можно слушать бесконечно", "Шедеврально", "Оля, искренняя благодарность за стих, за все,что говорите откровенно. Сейчас такие публичные личности, как вы, должны говорить больше про то, что тревожит украинцев", "Оля прочитала очень талантливо", "Круто, только бы поскорее сбылось! Слава Украине", – оставили свои восторженные комментарии фолловеры под постом вокалистки.

За 20 часов ролик артистки набрал около 45 тысяч лайков и полторы тысячи комментариев. Полякова не боится высказывать свое мнение и с самого начала вторжения помогает украинской армии, организовывая благотворительные концерты.

"Ти б хоч підготувався, геть у бункері прокис. Це посланіє, по суті, хробака, що йде на дно. И тебе, товариш Путін, світ послав і вже давно", – артистично произнесла Оля в конце стихотворения.

Как писал OBOZREVATEL, на митинг-концерте в "Лужниках" перед выступлением Путина исполнили композицию на украинском о "спасении" Мариуполя от "нацистов". В ней не обошлось без упоминаний Крыма и украинского языка, которые в голове автора песни принадлежат российским оккупантам.

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