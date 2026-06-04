Тающая на глазах запроданка Наташа Королева выставила фото в купальнике, но есть нюанс

Певица Наташа Королева, которая после начала большой войны окончательно связала себя с Россией и ни разу не осудила агрессию Кремля против Украины (хотя ее сестра Руся живет в Украине), похвасталась новыми фото с отдыха у моря.

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На снимках, опубликованных в Instagram, запроданка демонстрирует похудевшую фигуру. В комментариях ее поклонники восхищались внешностью певицы и засыпали комплиментами, однако за красивой картинкой мало кто заметил деталь, которая может объяснить внезапное перевоплощение Королевой, которая якобы похудела за последние несколько месяцев на 5 кг.

Прямо у ног певицы в кадр попала коробка российского аналога популярных средств для похудения на основе тирзепатида ("Оземпик", "Мунджаро"). Королева даже не пыталась скрыть свою "тайну" – публично рассказывает о манипуляциях со здоровьем, которые могут принести непоправимые последствия.

Препараты на основе тирзепатида изначально создавались для лечения сахарного диабета 2 типа. Лишь со временем они стали популярными среди желающих быстро сбросить вес благодаря способности существенно подавлять аппетит.

Кроме того, препараты на основе тирзепатида имеют ряд побочных эффектов, среди которых тошнота, рвота, диарея, запоры и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Такие средства рекомендуют применять только по назначению врача и они требуют систематической работы над собой: спорт и, особенно, качественное питание.

Ранее OBOZ.UA писал, что основательница легендарной "Территория А" Анжелика Рудницкая рассказала малоизвестный эпизод из конца 90-х, когда украинская молодежь демонстративно выбрала украинскую музыку вместо русской и этим поставила на место Наташу Королеву.

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