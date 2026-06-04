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Тающая на глазах запроданка Наташа Королева выставила фото в купальнике, но есть нюанс

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
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Тающая на глазах запроданка Наташа Королева выставила фото в купальнике, но есть нюанс
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Певица Наташа Королева, которая после начала большой войны окончательно связала себя с Россией и ни разу не осудила агрессию Кремля против Украины (хотя ее сестра Руся живет в Украине), похвасталась новыми фото с отдыха у моря.

На снимках, опубликованных в Instagram, запроданка демонстрирует похудевшую фигуру. В комментариях ее поклонники восхищались внешностью певицы и засыпали комплиментами, однако за красивой картинкой мало кто заметил деталь, которая может объяснить внезапное перевоплощение Королевой, которая якобы похудела за последние несколько месяцев на 5 кг.

Тающая на глазах запроданка Наташа Королева выставила фото в купальнике, но есть нюанс

Прямо у ног певицы в кадр попала коробка российского аналога популярных средств для похудения на основе тирзепатида ("Оземпик", "Мунджаро"). Королева даже не пыталась скрыть свою "тайну" – публично рассказывает о манипуляциях со здоровьем, которые могут принести непоправимые последствия.

Тающая на глазах запроданка Наташа Королева выставила фото в купальнике, но есть нюанс

Препараты на основе тирзепатида изначально создавались для лечения сахарного диабета 2 типа. Лишь со временем они стали популярными среди желающих быстро сбросить вес благодаря способности существенно подавлять аппетит.

Тающая на глазах запроданка Наташа Королева выставила фото в купальнике, но есть нюанс

Кроме того, препараты на основе тирзепатида имеют ряд побочных эффектов, среди которых тошнота, рвота, диарея, запоры и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Такие средства рекомендуют применять только по назначению врача и они требуют систематической работы над собой: спорт и, особенно, качественное питание.

Тающая на глазах запроданка Наташа Королева выставила фото в купальнике, но есть нюанс

Ранее OBOZ.UA писал, что основательница легендарной "Территория А" Анжелика Рудницкая рассказала малоизвестный эпизод из конца 90-х, когда украинская молодежь демонстративно выбрала украинскую музыку вместо русской и этим поставила на место Наташу Королеву.

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