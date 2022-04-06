'Тату, він питає, нащо ти його вбив': украинцев довел до слез стих о бездушных русских мародерах

В сети "завирусил" стих от имени ребенка о бездушных российских мародерах, которые вторглись в украинские города, убили мирных людей и обворовали дома украинцев. Автор стихотворения рассказала о том, что отец-военный армии РФ вернулся домой и привез "кровавые подарки" своему сыну.

Соответствующий стих был опубликован на странице "Мамине сонечко" в Twitter. Пост собрал более 3,6 тысяч лайков и почти 1300 репостов.

"Тато приїхав додому. Тато привіз подарунки. Тато каже "на пошті, ще скоро будуть пакунки". Тато цілує маму, бере на руки сина. Каже: "дивись, малюче, правда, гарна машина?". Малий бере машинку, тішиться чобітками. "Тату, скажи, а цей хлопчик теж тепер житиме з нами?", – говорится в начале стиха.

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Далее автор описывает состояние отца, который услышал "неудобный" вопрос от сына.

"Тато заходиться кашлем, тато махає руками. "Тату, він на тебе дивиться, тат, він питає про маму". "О він теж любить мультики і футбол просто неба". "Чобітки? Слухай, ти ж мертвий, вони тобі вже не треба". "Тату, знаєш, він продовжує на тебе дивитися". "Тат, він питає, нащо ти його вбив. Він же міг поділитися";

"Тату, він грався в плейстейшн, з його вікна видно ліс". "Тат, скажи, а чому його плейстейшн ти мені не привіз?". "Тат, а чому його куртка з футболкою у дірках, а не цілі". "Тат, чому він каже, що твої руки в крові? Вони ж білі". "Тату, а скоро прийде пакунок з тими речами?". "Тат, просто знаєш, цей хлопчик не хоче бути без тата й мами";

"Згодом прийшов пакунок поштою Росії. А в тій квартирі всі вже мертві і сірі", – говорится в стихе.

Добавим, что стихотворение настолько тронуло неравнодушных людей, что его перевели на белорусский, английский и французский языки, а также один из подписчиков указал, что сделает перевод на голландский.

В комментариях под постом пользователи сети отметили, что работа автора – трогательная и душевная.

"Я вообще не очень люблю поэзию, но это стихотворение меня просто пронзило в душе", "Прекрасное произведение, очень, к сожалению актуальное", "Это очень сильно", "Это что-то невероятное", "Пока читал, мурашки несколько раз пробегали по всему телу", "В нем есть сила", "Я плачу", "Просто до слез, спасибо", "Трогательно очень", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что поэт Юрий Рыбчинский зачитал свое стихотворение о войне. Драматург отметил в своем произведении, что враг "не достоин могилы на святой украинской земле".