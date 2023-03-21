Тарас Тополь честно ответил, планирует ли возвращаться на фронт: я немного для другого рожден

Популярный украинский музыкант Тарас Тополя после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился парамедиком на передовую, в частности, служил в Харьковской области. Однако через 6 месяцев исполнитель и другие участники группы "Антитіла" решили оставить военное дело и вернуться на сцену, чтобы приносить помощь в тылу, собирая средства на благотворительных концертах и поддерживая дух бойцов новыми патриотическими песнями. На данный момент музыканты находятся в резерве. Тополя ответил, планирует ли вновь надеть военную форму, взять в руки оружие и вернуться на фронт.

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Ответ на этот вопрос прозвучал в интервью для YouTube-канала ZEFIR Studio. Тополя честно признался, что не относится к тому числу людей, которые рвутся в бой. Нахождение на фронте не вызывало у него адреналин, как у многих других военных.

"Есть такой тип людей – штурмовики. У нас в батальоне такие были. Я горжусь такими ребятами. Они рвутся в бой. Такой характер. Эти люди рождены для войны. Эти люди в мирное время отличаются: живут войной, тренируются, получают от этого удовольствие. Это для них круто, я таких людей уважаю, но я не такой. Я немного для другого рожден. Для нас пойти на войну и делать эту военную работу было обязательством", – прокомментировал Тополя.

Во время деоккупации населенных пунктов Харьковской области, где и служил артист, он уже был выведен в резерв. Говорит, что восхищается работой сослуживцев, но из-за своей непричастности к контрнаступлению не расстраивается.

Впрочем, если будет необходимо, певец на фронт вернется. Говорит, что у него до сих пор есть военный билет, и в любой момент его могут вывести из резерва.

"Грусти из-за того, что я не в этой гуще событий, у меня не было... Я мечтаю быть причастным к контрнаступлению в Крыму. Хочу, чтобы на берегу мыса Фиолент был детский лагерь или место, где дети, чьи родители погибли, защищая Украину, могли бы приехать и отдохнуть. Вот за это я буду бороться. Если придется в этом контексте вернуться и принять участие в деоккупации Крыма, теоретически мы можем это сделать. Нас вывели в резерв приказом, и таким же приказом нас могут вернуть назад. У меня есть военный билет, я остаюсь военнослужащим. Мы сухопутные войска, пехота, стрельцы", – поделился Тополя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тополя отметил, что украинцам следует готовиться к развалу России. По мнению артиста, на территории страны-агрессора образуются новые политико-территориальные единицы, а путинский режим наконец-то рухнет.

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