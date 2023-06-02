'Танцы и возгласы радости на костях': Повалий выдала порцию абсурда о Донбассе и Майдане, украинцы отреагировали

Украинская певица Таисия Повалий, которая еще давно выбрала сторону страны-террориста, удивила сеть абсурдными размышлениями. Исполнительница внезапно вспомнила об Украине, решив вернуться в 2014 год. Она написала, что события на Майдане до сих пор не укладываются у нее в голове. Путинистка рассказала о своих друзьях-киевлянах, которые "чудом" остались живы.

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Повалий разместила новый пост в Instagram, приурочив его к Международному дню защиты детей. По ее словам, все это время она героически работала над собой, ведь духовный мир личности "может дать шанс человечеству на спасение". Публикация артистки разгневала украинцев, которые не смогли промолчать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Участие в концерте с детьми из Донбасса всколыхнуло мои воспоминания и прошлые эмоции как бы уже далекого 2014 года, когда в Киеве на Крещатике горели шины, бросали коктейли Молотова, убивали людей! Мои знакомые, у которых были квартиры там, уезжали. Чудом пуля, влетевшая в окно, никого не убила! Вот оно начало того, что мы сегодня переживаем! Сказать, что было страшно, – это ничего не сказать. Смерти на Крещатике, самолет, убивший людей в центре Луганска, потом сожжение заживо людей в Одессе и танцы и возгласы радости на людских костях!Ужас! Ужас! Ужас!", – читаем на странице Таисии Повалий.

Изменщица продолжила – на днях она спела с 11-летнем мальчиком из Стаханова. Повалий сравнила немногословного ребенка с собой, подчеркнув, что последние 8 лет она жила в своем собственном мире и не могла поделиться с окружающими мыслями.

Украинцы не прошли мимо циничного поста вокалистки, оставив свои комментарии: "А дети, которые сегодня ночью погибли, не всколыхнули? Уже не вспоминала бы Украину, дно", "Закрыть въезд в Украину на 50 лет, пусть пляшут с Королевой в России", "Я думал, что с возрастом люди становятся мудрее... но, Таисия Николаевна, не в вашем случае", "Когда проснется совесть? Или ее вообще не было, Тая?", "Каким лаком для ногтей нужно нанюхаться, чтобы пальцы писали подобную чушь?".

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что певица Ани Лорак "тайно" наведалась к "беженцам" из Луганской области со стиральной машинкой. Пропагандисты написали, что предательница решила помочь украинцам, которым якобы нужно "поднимать детей" и "начинать новую жизнь". Все подробности читайте по ссылке.

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