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Танцовщица Илона Гвоздева во время ракетной атаки делала новую стрижку на паркинге при свете фонариков. Фото

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
78
Танцовщица Илона Гвоздева во время ракетной атаки делала новую стрижку на паркинге при свете фонариков. Фото

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева была вынуждена стричься на паркинге при свете фонариков из-за воздушной тревоги, которую объявили по всей Украине и, в частности, в Киеве, где и находилась знаменитость. Хореограф рассказала, что не игнорирует сирену из-за риска ракетных атак, а потому с командой стилистов по волосам решила спуститься в безопасное место.

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Изначально Гвоздева надеялась, что тревога быстро закончится, и она сможет вернуться в салон, закончив процесс смены имиджа в нормальных условиях. Однако этого не случилось и мастерам пришлось импровизировать. Новым опытом, а также результатом преображения, танцовщица поделилась в своих InstaStoriеs.

Так, страна-террористка направила свои ракеты на Украину как раз в тот момент, когда на волосы звезды нанесли краску. Как известно, держать ее нужно определенное время. Гвоздева уже из паркинга поделилась, что на территории есть автомойка, поэтому, в случае чего, мыть голову она будет там.

Танцовщица Илона Гвоздева во время ракетной атаки делала новую стрижку на паркинге при свете фонариков. Фото

Из-за плохого освещения другим работницам салона пришлось держать телефоны с включенными фонариками.

"Наш народ не победить никогда! Мы уже привыкли ко всему", – прокомментировала Илона.

Танцовщица Илона Гвоздева во время ракетной атаки делала новую стрижку на паркинге при свете фонариков. Фото

Она призвала поклонников также не игнорировать сигнал воздушной тревоги, в каких бы обстоятельствах они в тот момент не находились.

Позже Гвоздева обнародовала фоторезультат своего похода в салон. Танцовщица освежила свой каштановый цвет волос, сделав его более насыщенным. Кроме того, знаменитость убрала длину и решила попробовать себя с трендовой стрижкой "боб".

Танцовщица Илона Гвоздева во время ракетной атаки делала новую стрижку на паркинге при свете фонариков. Фото

"Новая я! Скоро мне 35, а ощущения как на 20! Как вам моя новая прическа? Никогда не боялась рисковать", – подписала кадры хореограф. 

Танцовщица Илона Гвоздева во время ракетной атаки делала новую стрижку на паркинге при свете фонариков. Фото

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гвоздева отправилась с детьми на отдых в турецкий Кемер. В городе, когда знаменитость прибыла туда с дочкой Валерией и сыном Домиником, случилось землетрясение.

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