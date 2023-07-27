Танцовщица Илона Гвоздева во время ракетной атаки делала новую стрижку на паркинге при свете фонариков. Фото

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева была вынуждена стричься на паркинге при свете фонариков из-за воздушной тревоги, которую объявили по всей Украине и, в частности, в Киеве, где и находилась знаменитость. Хореограф рассказала, что не игнорирует сирену из-за риска ракетных атак, а потому с командой стилистов по волосам решила спуститься в безопасное место.

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Изначально Гвоздева надеялась, что тревога быстро закончится, и она сможет вернуться в салон, закончив процесс смены имиджа в нормальных условиях. Однако этого не случилось и мастерам пришлось импровизировать. Новым опытом, а также результатом преображения, танцовщица поделилась в своих InstaStoriеs.

Так, страна-террористка направила свои ракеты на Украину как раз в тот момент, когда на волосы звезды нанесли краску. Как известно, держать ее нужно определенное время. Гвоздева уже из паркинга поделилась, что на территории есть автомойка, поэтому, в случае чего, мыть голову она будет там.

Из-за плохого освещения другим работницам салона пришлось держать телефоны с включенными фонариками.

"Наш народ не победить никогда! Мы уже привыкли ко всему", – прокомментировала Илона.

Она призвала поклонников также не игнорировать сигнал воздушной тревоги, в каких бы обстоятельствах они в тот момент не находились.

Позже Гвоздева обнародовала фоторезультат своего похода в салон. Танцовщица освежила свой каштановый цвет волос, сделав его более насыщенным. Кроме того, знаменитость убрала длину и решила попробовать себя с трендовой стрижкой "боб".

"Новая я! Скоро мне 35, а ощущения как на 20! Как вам моя новая прическа? Никогда не боялась рисковать", – подписала кадры хореограф.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гвоздева отправилась с детьми на отдых в турецкий Кемер. В городе, когда знаменитость прибыла туда с дочкой Валерией и сыном Домиником, случилось землетрясение.

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