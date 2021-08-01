Танцора Нади Дорофеевой избили возле гей-клуба в Киеве: парень в коме. Фото и видео

Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что ее танцора Женю неизвестный мужчина жестоко избил. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 1 августа.

Как сообщила артистка, парень с друзьями вышел из ночного гей-клуба Киева и получил удар по непонятной причине. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше на видео – избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба Лифт, спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и еще один удар вслед!" – рассказала Дорофеева.

Видео дня

Как оказалось, у танцора певицы было кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Отмечается, что есть все фото, свидетели, а заявление в полицию уже написано.

"Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео…Это очень поможет!" – добавила артистка.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Дорофеева долгое время встречалась, а затем и жила в гражданском браке с украинским певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес. Артистка вышла замуж за возлюбленного в июле 2015 года. Свадьбу сыграли в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Крюковщине Киевской области обнаружили окровавленного таксиста, который лежал на асфальте. Он получил множество травм и ножевых ранений, и теперь у него мало шансов выжить.