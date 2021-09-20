"Танці з зірками 2021": кто покинул шоу после после третьего эфира. Фото и видео

По итогам третьего эфира шоу "Танці з зірками" покинула пара Александра Машлятина и Денис Самсон. Они получили низкие оценки (24 балла) от жюри и зрители не сумели их спасти.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время трансляции проекта на телеканале 1+1. В номинации Мяшлятина и Самсон оказались с Алексеем Суровцевым и Марией Колосовой, выступление которых судьи оценили в 27 баллов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пара, покинувшая шоу, открывала третий эфир, презентовав самбу под песню "Дежавю".

Видео дня

Жюри оценили выступление этой пары весьма низко:

Максим Чмерковский – 4

Оля Полякова – 10

Екатерина Кухар – 5

Влад Яма – 5

Хуже баллы получили только Лиза Русина и MELOVIN, который устроил "разборки" с Екатериной Кухар.

Подробнее о том, как прошел третий эфир, читайте тут.

Александра Машлятина – актриса "Женского квартала" и бывшая участница юмористического шоу "Лига смеха". На "Танці з зірками" она попала после того, как ее подруга и коллега получила травму и не смогла продолжить участие на проекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми из нового сезона шоу вылетели Иван Люленов и Яна Цыбульская.