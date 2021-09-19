Кухар подарила "мозги" MELOVIN, он резко ответил: детали конфликта на "Танцях з зірками" и видео

Своеобразный конфликт на шоу "Танці з зірками 2021" между членом жюри Екатериной Кухар и MELOVIN вышел на новый уровень. В третьем эфире прима-балерина впервые сделала участнику подарок, который, очевидно, не очень понравился музыканту.

Об этом стало известно OBOZREVATEL во время прямого эфира танцевального шоу на телеканале 1+1.Константин Бочаров вместе с Лизой Русиной исполнили ча-ча-ча, но главное шоу началось после танца. Кухар впервые отреагировала на подарки MELOVIN, вручив ему фигурку черепа с мозгами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Певец тоже пришел не с пустыми руками и передал члену жюри очки, которые Кухар примерила, отметив, что в них плохо видно.

Уже после рекламной паузы MELOVIN подготовил ответ на подарок Кухар. Он показал МРТ своего головного мозга и заявил: "Я настолько привык к таким выпадам... Катя, вам учиться юмору и подколам нужно слишком много, как мне танцам".

Кухар тоже ответила, но уже своей оценкой. Она поставила артисту 3 балла. Подробнее об этом и других выступлениях можно узнать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, MELOVIN с самого начала проекта начал удивлять Екатерину Кухар своими подарками. На первый эфир артист принес ей настоящее сердце, а уже во второй раз вручил наручники.