TamerlanAlena выпустили новый клип на песню 'Святая вода'. Видео

Украинский R&B-дуэт TamerlanAlena выпустили новый клип на песню "Святая вода". В нем они показывают три сюжетные линии жизни со взлетами и падениями.

В аннотации клипа говорится, что эта видеоработа откликнется в каждом из нас. К слову, его снимали не только в Киеве, но и в Харькове. А в целом идея появилась у артистов во время отдыха в Дубай (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бывают моменты, когда все проблемы накапливаются вместе и жизнь подставляет нам подножки. После таких падений обязательно происходит тот самый волшебный момент обновления и перезагрузки, и мы с новыми силами продолжаем покорять свои цели и вершины, поднимаемся и идем дальше", – рассказывает дуэт TamerlanAlena.

Интересно, что во время съемок клипа на артистов вылили более 200 литров воды с помощью распылителя. Всю эту конструкцию команда создала в студии.

"Вода, будь то слеза или дождь, является символом очищения. Святой водой мы как бы смываем весь груз и негатив, трансформируя его в позитивный исход. Все проблемы на работе, в творчестве, либо в отношениях налаживаются, и мы готовы к новым свершениям", – добавил дуэт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тамерлан и Алена Омаргалиева в эксклюзивном интервью рассказали о своем творчестве и отношении к политике.