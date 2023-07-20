Талантливая Таня Муиньо сняла клип для Гарри Стайлза с отсылками к Украине: певец поблагодарил украинцев за яркую работу

Популярная украинская клипмейкерка Таня Муиньо, талант которой признали далеко за пределами родины, сняла новый клип для британского певца Гарри Стайлза. В видео есть множество сине-желтых элементов, что может быть отсылкой к цвету украинского флага.

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Артист трогательно поблагодарил украинскую команду за новую яркую работу на YouTube, а также показал фото с украинкой в Instagram. Заметим, что предыдущий клип звезды, снятый Таней Муиньо, номинировали на "Грэмми" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Клип на песню Daylight вышел всего 15 часов назад, однако уже собрал около 2,5 млн просмотров. В нем артист предстал в образе циркового трюкача.

Таня Муиньо создала динамичную работу, где певец летал, ездил на коне, выполнял опасные трюки на высоте и ездил на цирковом велосипеде. В кадрах очень часто появлялись голубой и желтый цвета. К примеру, кадр Гарри Стайлза в желтом костюме на фоне голубого неба, костюмы циркачей, надписи на декорациях и т.д. создавали сочетание цветов украинского флага.

В подписи к клипу артист написал: "Сделано с любовью командой из Украины". Заметим, что Гарри Стайл не в первый раз сотрудничает с Таней Муиньо. Во время полномасштабного нападения РФ на Украину она уже снимала клип для артиста, который на сегодня посмотрели 557 млн человек.

Кстати, одной из недавних работ клипмейкера стал клип в сине-желтых цветах для Бритни Спирс и Элтона Джона.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Таня Муиньо работала с такими знаменитостями как Карди Би, Lil Nas X, MONATIK, Настя Каменских, Мишель Андраде, Кэти Перри и т.д. Подробнее о ней – читайте в материале.

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