'Так жаль тебя': Маша Ефросинина проговорилась о болезни Оли Поляковой

Телеведущая Маша Ефросинина проговорилась о болезни Оли Поляковой, которая, вероятно, обусловлена загруженным новогодним графиком певицы. Сама скандальная блондинка ранее не сообщала о проблемах со здоровьем.

Об этом стало известно из комментария Маши, который она оставила под постом близкой подруги в Instagram. К слову, сама исполнительница еще не выходила на связь с подписчиками, а только постила старые фото и видео других пользователей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидно, что телеведущую напугала неожиданная болезнь Оли, о которой не сообщалось широкой аудитории. Под постом с новогодними поздравлениями она оставила сочувственный комментарий.

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"Так жаль тебя, не могу! Но столько, сколько ты работала в эти месяцы... Выздоровай, пожалуйста", – написала Ефросинина.

Отметим, что певица перед новогодними праздниками приняла участие в съемках почти всех топовых телевизионных программ, которые крутили на ТВ в ночь с 31 на 1 число.

На ее счету гипершоу "Маска" (Украина), "Дизель шоу" (ICTV), "Квартал 95" (1+1), "Кто сверху?" (новый канал) и множество других проектов.

Кратко о звездах:

Маша Ефросинина – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель, идейная вдохновительница серии благотворительных мероприятий Charity weekend, почетный посол ООН в сфере народонаселения в Украине. Телевизионную карьеру начала в утреннем шоу "Подъем", которое вела вместе с украинским актером Юрием Горбуновым.

Оля Полякова – 37-летняя украинская певица, телеведущая и актриса родом из Винницы. Жена бизнесмена воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Оля Полякова и Олег Винник спели дуэтом. Артисты исполнили композицию, написанную им участницей проекта "Голос страны" Александром Казаковым, на съемках праздничной программы "Вечерний квартал" 15 декабря.