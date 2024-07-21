'Так промывают мозги': Саша Лирник возмутился из-за героизации Скрябина и прокомментировал убийство Фарион

Известный украинский писатель-сказочник и актер Саша Лирник объяснил в чем проблема украинцев, которые делают из Кузьмы Скрябина, который девять лет назад, 2 февраля 2015 года, погиб в ДТП в Днепропетровской области, героя. Поводом к упоминаниям о певце стало убийство языковеда Ирины Фарион, которую после смерти идентично начали прославлять.

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Писатель отмечает в Facebook, что таким образом можно легко манипулировать обществом в будущем. По его словам, идеализация Скрябина была всего-навсего тестированием сознания людей.

"Устал уже писать всем. Здесь принцип - "чем дальше в лес, тем толще партизаны". С каждым годом (а их еще пока не очень много прошло) Кузьму превращают из обычного провластного попсиста в повстанца-мятежника-героя-революционера и властелина дум. Скоро в легендах Кузьма будет бревно с Лениным носить", – написал Лирник.

Исходя из объяснений Саши Лирника, он не считает, что авария, в которой погиб Скрябин, была подставной, а история о причастности власти – нелогична.

"Уже некоторые тупые существа со всей серьезностью говорят что "его убила власть". Видимо, какой-то чиновник сидел с маузером [оружие] у его виска и заставлял гнать дорогого джипа более 200 км в час. Не иначе. Я долго думал, для чего это делается. Но вспомнил как хакнули сознание целого народа с помощью телесериала в 2019 году [вероятно, речь о президентских выборах в 2019 году, на которых избрали Владимира Зеленского после показа "Слуги народа"], – отметил писатель.

Он пояснил, что подобным методом через информацию об убийстве Ирины Фарион можно манипулировать подсознанием человека, а мелочную вещь даже не заметят.

"Схавают Кузьму, и следующим будет, например, Ермак – "герой и величественный борец". И вы это уж точно схаваете. Я когда-то писал, что политик – это лишь картинка в телевизоре. Сейчас гибель Фарион используют для промывания мозгов нам всем. Куда проще прицепить к главной новости, которая привлекла внимание общества, маленькую какашку. На фоне трагедии с убийством Ирины Фарион, эта маленькая какашка незаметно отложится в вашем подсознании. Теперь вы сами будете ставить условного Кузьму в один ряд с Билозиром и Черноволом", – продолжил Лирник.

Писатель отметил, что следует готовиться к новому вбросу, которым могут незаметно манипулировать. Назвал он это "промыванием мозгов", поэтому важно тщательно отфильтровывать любую информацию.

"Кузьму выбрали для тестирования, потому что он относительно известен и не очень запомнился своими действиями. То есть хоть как-то нейтральный. Теперь оттестуют, учтут реакцию и сделают следующий вброс. Не дай Бог, чтобы с таким поводом. Туда будут добавлять уже не Кузьму, а кого-то нужного. Отмывать какого-то кандидата на "папаху", чтобы создать имидж великого украинца. Так промываются мозги. Не поддавайтесь на ИПСО", – написал автор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Забужко заметила интересный нюанс в облике возможного убийцы Ирины Фарион. Она предполагает, что в деле есть русский след.

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