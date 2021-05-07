Сыну Павлика могло бы исполниться 22: родители растрогали воспоминаниями

Экс-жена украинского исполнителя Виктора Павлика Лариса Созаева поделилась с поклонниками снимками своего сына Паши, которому исполнилось бы 22 года 7 мая, но парень умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения рака.

Соответствующие фото Созаева опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Как сообщила экс-жена Павлика, когда она была беременна Пашей, то молилась богу и обещала научить сына "путям Божьим, вере, честности и правде".

"Я исполнила свое обещание и горжусь тем, что сын теперь в руках Господа! У Бога смерти нет! Есть переход в вечность, где со временем будет встреча всех любящих во Христе!" – написала Созаева.

Сам Павлик также почтил память сына и оставил на своей странице в Facebook трогательное послание:

"Сыночек, любимый, с днем рождения тебя, мой Ангел!" – написал артист.

Напомним, что сын украинского певца Виктора Павлика Павел боролся с тяжелой болезнью – саркомой (рак позвоночника). Он умер 7 августа спустя почти два года после обнаружения страшного диагноза.

Смерть 21-летнего Павла Павлика вызвала ажиотаж в сети. Украинцы выразили свои соболезнования родным и близким.

Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына. Певец рассказывал, что сначала болезнь у сына проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.

После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать. Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось. 7 августа в возрасте 21 год сын Виктора Павлика Павел умер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывшая жена певца Виктора Павлика Лариса Созаева поделилась с поклонниками давней мечтой сына Павла, который скончался от рака в возрасте 21 год.