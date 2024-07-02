Сын композитора Александра Барыкина, популярного в советское время в Украине, – Георгий Барыкин – взял на себя ответственность говорить за покойного отца и обвинять Североатлантический альянс (НАТО) в войне в Украине. В его воображении европейцы и американцы "руками украинцев" искореняют русскую культуру и язык.

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Такие выводы путинист сделал, якобы анализируя ход боевых действий с 2014 года. Изучал он, очевидно, только российскую пропаганду. Соответствующий бред Барыкин выдал в интервью одному из российских СМИ.

Сын композитора вспомнил, как примерно 40 лет назад его папа гастролировал по западным областям Украины, где его "очень любили" и "тепло встречали".

Георгий Барикин заявил, что сам поддерживает так называемую "СВО" и уверен, что и его отец подыгрывал бы нарративам Кремля.

"Я поддерживаю защиту людей, которые думают и говорят по-русски. Потому что следил за ситуацией в Украине и на Донбассе с 2014-го, много читаю. Отец с детства мне вселял: прежде чем сделать выводы, изучай вопросы, анализируй. Считаю, что страны НАТО руками Украины воюют с Россией, пытаются навязать нам свою глобалистскую экспансию", – сказал музыкант.

Ссылаясь на некие "святые пророчества", Барыкин заявил, что Россию еще предстоит "рассвет", который оккупанты должны достичь путем войн.

Он также подготовил россиян к более активному противостоянию непосредственно со странами НАТО, хотя официальная кремлесская пропаганда из всех щелей кричит, что не планирует нападать на альянс.

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