'Сын разбудил в три ночи': Зеленская призналась, что ее больше всего поразило в первые дни вторжения России

Первая леди Елена Зеленская, как и большинство украинцев, в первые дни полномасштабного вторжения России прожила в Украине в страхе за собственную жизнь и своих близких. Она во время Четвертого саммита первых леди и джентльменов вспомнила, что несколько суток не могла спать, а когда это, наконец, удалось сделать, ее во время воздушной тревоги разбудил сын-школьник Кирилл. Поведение ребенка изрядно поразило супругу президента Украины Владимира Зеленского.

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Она не ожидала, что маленький сын позаботится о маме и не побоится воздушной тревоги. Кирилл разбудил Елену Зеленскую и призвал пойти вместе в подвал. Корреспондент OBOZ.UA побывал на Четвертом саммите первых леди и джентльменов и сообщил, что именно рассказывала первая леди.

На вопрос журналистов о ее жизни в первые дни полномасштабной войны России Елена Зеленская ответила так: "Я помню одну из первых ночей, когда мы только начали слышать сигналы воздушной тревоги, и еще не было, мне кажется, этой настройки в телефонах. И я первые двое суток почти не спала, и постоянно на какой-то такой энергии, что это же дети, что все нормально, у нас под контролем все. Наконец я где-то в три часа ночи заснула, и меня разбудил сын и говорит: "Мама, вставай, воздушная тревога. Пошли в подвал". Я была приятно шокирована, что мой ребенок не боится и позаботился обо мне".

Тогда она впервые услышала сигнал воздушной тревоги, а теперь супруга президента расстроена, что сирена стала "привычным для нас звуком".

В частности, Елена Зеленская вспомнила события, которые происходили чуть ли не на каждом железнодорожном вокзале в первые дни Великой войны – когда украинцы с детьми пытались уехать в более безопасные места. Жена президента отрефлексировала и сказала, что даже не может представить, как себя вела, если бы на месте тех людей была она со своими детьми.

"Когда я видела видео, как люди с маленькими детьми штурмовали поезда для того, чтобы уехать в безопасность, я даже не хотела представлять, что я была бы в такой ситуации. Было настолько больно на это смотреть, что в 21-м веке сознательных людей из демократической страны заставляют убегать, заставляют бояться", – сказала первая леди.

Ранее OBOZ.UA подробнее писал, в каком образе Елена Зеленская появилась на Четвертом саммите первых леди и джентльменов. В частности, к мероприятию присоединился американский актер "Основного инстинкта" Майкл Дуглас. Он рассказал, что больше всего поразило в Украине.

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