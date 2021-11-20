Сын Илона Маска 'Малыш Х' стал участником рабочего совещания: забавное видео

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, который к тому же является самым богатым человеком в мире, взял на рабочее совещание своего шестого сына X Æ A-12 (Малыш Х). Это случилось во время переговоров с экспертами Национальной академии наук, инженерии и медицины.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале SpaceXly. Полуторагодовалый малыш даже поздоровался с участниками совещания и сказал пару слов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вместе с отцом ребенок провел несколько минут. За это время он сказал: "Машина", но папа поправил его, уточнив, что это ракета на большой машине. А когда она взлетела, он с радостью повторил звук сигнала машины: "Би, би, би, би".

Видео дня

Когда за малышом пришли, он расплакался.

Отметим, что имя X Æ A-12 произносится как Экс Эш Эй Твелв, "Малыш Х" является шестым сыном Илона Маска, которого ему родила певица Граймс.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Маска с сыном засняли на улице во время прогулки.