Сын главы 'Ростеха' внезапно выступил за мир после попадания под санкции

Сын главного исполнительного директора "Ростеха" Сергей Чемезов-младший, который также является основателем модного бренда TSCH, выпустил коллекцию одежды с надписью "Мир во всем мире". Прибыль от продажи молодой предприниматель обязался перечислить Красному Кресту для оказания гуманитарной помощи. Такой поступок россиянин сделал после того, как попал под санкции вместе со своим отцом, поддерживающим Путина.

О продажах новой линии стало известно из Instagram TSCH. На странице бренда его создатели обратились к интернет-пользователям с призывом объединиться ради победы над темными временами.

"Важнейшим постулатом является связь друзей и родных. Если мир объединяет людей, то темные времена их разъединяют. Берегите близких и творите добро... Искусство – спасение, даже в темные времена. Оно помогает стоять на ногах, идти и не сбиваться с пути. Но это все – абстрактные вещи. Пора превратить их в конкретные. Всю прибыль от продажи вещей "Мир во всем мире" мы отправим в общественную организацию "Красный Крест" на гуманитарную помощь. Мир рождается внутри и только после этого становится реальностью", – сообщается в профиле бренда Чемезова-младшего.

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Отметим, в соцсетях на позицию предпринимателя отреагировали с критикой. Многие обвинили сына главы "Ростеха" в том, что он "поздно спохватился" и должен был более четко выразить свое мнение касательно военного вторжения России в Украину. Некоторые интернет-пользователи заподозрили, что таким образом Чемезов-младший надеется смягчить санкции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский дизайнер Жан Грицфельдт не присутствовал на Fashion Week 2022 в Берлине во время показа своей коллекции одежды с патриотическими надписями. Модельер записал видеообращение к зрителям, поскольку находится в Киеве с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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