Сын Чапкиса прилетел в Украину, чтобы повидаться с отцом. Фото

Сын популярного 91-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 42-летний Грег прилетел в Украину.

Соответствующее stories он опубликовал на своей странице в Instagram. Мужчина сфотографировался в самолете: на нем была черная защитная маска, бейсболка цвета хаки и спортивная кофта с ярким принтом. Снимок он подписал словами, что приехал, чтобы повидаться с отцом (кадр можно посмотреть ниже).

"Давайте попробуем еще раз. Прилетел в Украину, чтобы увидеть папу", – говорится в подписи.

Несколько недель тому назад знаменитый хореограф Григорий Чапкис повторно попал в больницу. Тогда Грег призвал своих поклонников помолиться за отца, добавив, что ему сейчас плохо. По предварительной информации, у 91-летнего танцовщика остаточные явления после воспаления легких – у него сковало спину и ноги.

Напомним, что Грег Чапкис живет и работает в США. У него есть собственная танцевальная школа, поэтому он является известным хореографом-постановщиком.

Старшая сестра 42-летнего мужчины Лилия руководит филиалом Chapkis Dance в Италии. Жена Грега Эмбер помогает ему в развитии школы Chapkis Dance. Пара вместе 20 лет, восемь из которых – в браке. У супругов есть два сына – 12-летний Николай и 5-летний Максим.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Чапкиса показал поклонникам свою жену. Соответствующие фото он опубликовал на странице в Instagram. Таким образом Чапкис решил поздравить любимую с Днем Святого Валентина.